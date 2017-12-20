"Арсенал" теряет Жиру

Французский нападающий "Арсенала" Оливье Жиру выбыл из строя из-за травмы.

У футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия. Эту травму он получил в матче Кубка Лиги против "Вест Хэма" (1:0) и был заменен во втором тайме.

В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

В этом сезоне 30-летний Жиру провел за "Арсенал" 22 матча во всех турнирах (10 в основе) и забил 7 голов.

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