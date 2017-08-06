"Арсенал" - "Тосно" - 1:2 (обзор)

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"Арсенал" - "Тосно" - 1:2 (обзор)В четвертом туре Премьер-Лиги "Тосно" на выезде со счетом 2:1 обыграл тульский "Арсенал". Смотрите видеообзор этого поединка.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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