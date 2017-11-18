"Арсенал" – "Тоттенхэм" - 2:0 (обзор)

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"Арсенал" – "Тоттенхэм" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 12-го тура английской Премьер-лиги между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом".

Не пропустите: "Арсенал" уверенно разбирается с "Тоттенхэмом" в дерби северного Лондона. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
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