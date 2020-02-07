"Арсенал", "Тоттенхэм" и "Лестер" ведут борьбу за хавбека "Ливерпуля"

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"Арсенал", "Тоттенхэм" и "Лестер" ведут борьбу за хавбека "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана находится в сфере интересов трёх других клубов АПЛ, утверждает Daily Mail.

По сведениям издания, подписать 31-летнего футболиста летом готовы "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Лестер".

Напомним, что по окончании текущего сезона английский хавбек станет свободным агентом, поэтому будет доступен бесплатно.

Лаллана выступает за "Ливерпуль" с 2014 года, сыграл 175 матчей, забил 22 гола и сделал 22 ассиста. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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