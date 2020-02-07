"Арсенал", "Тоттенхэм" и "Лестер" ведут борьбу за хавбека "Ливерпуля"
Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана находится в сфере интересов трёх других клубов АПЛ, утверждает Daily Mail.
По сведениям издания, подписать 31-летнего футболиста летом готовы "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Лестер".
Напомним, что по окончании текущего сезона английский хавбек станет свободным агентом, поэтому будет доступен бесплатно.
Лаллана выступает за "Ливерпуль" с 2014 года, сыграл 175 матчей, забил 22 гола и сделал 22 ассиста. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|6
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|7
|Вулверхэмптон
|25
|35
|8
|Тоттенхэм
|24
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|25
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|25
|23
|20
|Норвич Сити
|25
|18