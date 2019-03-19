"Арсенал", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" поборются за форварда "Бенфики" Жоту

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"Арсенал", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" поборются за форварда "Бенфики" Жоту

Нападающий "Бенфики" Жоау Невеш Филипе, более известный как Жота, может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, на 19-летнего футболиста претендуют "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Ранее также утверждалось, что интерес к нему проявляет "Реал".

За перспективного португальца потенциальному покупателю придётся заплатить не менее 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Жота сыграл за основную команду "Бенфики" 3 матча, результативными действиями не отличался.

Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 8 миллионов евро.

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