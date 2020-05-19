"Арсенал", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" поборются за форварда гладбахской "Боруссии"

"Арсенал", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к французскому нападающему менхенгладбахской "Боруссии" Алассану Плеа, сообщает Bild.

По сведениям издания, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также форвард входит в сферу интересов "Лестера".

Ранее сообщалось, что "Барселона" предлагала за Плеа 50 миллионов евро, но трансфер не состоялся.

В нынешнем сезоне 27-летний Плеа провел за "Боруссию" 29 поединков во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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