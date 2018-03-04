"Арсенал" Тула - "Ахмат" - 1:0 (обзор)

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"Арсенал" Тула - "Ахмат" - 1:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 21-го тура чемпионата России между тульским "Арсеналом" и "Ахматом" (1:0).

Видео: "Арсенал" Тула - "Ахмат".

Не пропустите: Тульский "Арсенал" победил "Ахмат" благодаря голу в компенсированное время. | http://soccernews.ru

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6 Уфа 21 28
7 Арсенал Тула 21 28
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