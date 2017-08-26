"Арсенал Тула" – "Амкар" - 0:1 (обзор)

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"Арсенал Тула" – "Амкар" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча восьмого тура чемпионата России между тульским "Арсеналом" и "Амкаром".

Не пропустите: "Амкар" обыграл тульский "Арсенал", одержав первую победу в чемпионате. | http://soccernews.ru

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