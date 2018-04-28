"Арсенал Тула" – "Анжи" - 2:1 (обзор)

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"Арсенал Тула" – "Анжи" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 28-го тура чемпионата России между тульским "Арсеналом" и "Анжи".

Не пропустите: Тульский "Арсенал" дома переиграл "Анжи". | http://soccernews.ru

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5 Краснодар 27 47
6 Арсенал Тула 28 39
7 Уфа 27 36
8 Урал 27 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 27 34
11 Динамо Москва 27 33
12 Ростов 27 31
13 Амкар 27 31
14 Анжи 28 24
15 Тосно 27 24
16 СКА Хабаровск 27 13
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