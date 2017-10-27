"Арсенал" Тула - ЦСКА - 1:0 (обзор)

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"Арсенал" Тула - ЦСКА - 1:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата России между тульским "Арсеналом" и ЦСКА.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 14 29
2 Зенит Санкт-Петербург 14 29
3 ЦСКА Москва 15 25
4 Урал 14 22
5 Спартак Москва 14 21
6 Краснодар 14 21
7 Арсенал Тула 15 20
8 Рубин 14 18
9 Уфа 14 18
10 Ахмат 14 17
11 Ростов 14 17
12 Амкар 14 16
13 Динамо Москва 14 14
14 Тосно 14 14
15 СКА Хабаровск 14 12
16 Анжи 14 12
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