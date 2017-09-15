"Арсенал Тула" - "Динамо" - 1:0 (обзор)

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"Арсенал Тула" - "Динамо" - 1:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата России между "Арсеналом" и "Динамо".

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Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 9 21
2 Локомотив Москва 9 20
3 Краснодар 9 18
4 ЦСКА Москва 9 16
5 Ростов 9 16
6 Рубин 9 14
7 Ахмат 9 13
8 Спартак Москва 9 12
9 Арсенал Тула 10 11
10 Уфа 9 10
11 Урал 9 10
12 Динамо Москва 10 9
13 Тосно 9 8
14 СКА Хабаровск 9 7
15 Анжи 9 7
16 Амкар 9 5
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