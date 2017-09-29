"Арсенал" Тула - "Краснодар" - 1:0 (обзор)

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"Арсенал" Тула - "Краснодар" - 1:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата России между тульским "Арсеналом" и "Краснодаром".

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Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 11 27
2 Локомотив Москва 11 23
3 Краснодар 12 21
4 ЦСКА Москва 11 20
5 Ахмат 11 17
6 Ростов 12 16
7 Урал 11 16
8 Спартак Москва 11 14
9 Рубин 11 14
10 Арсенал Тула 12 14
11 Уфа 11 13
12 Амкар 11 11
13 СКА Хабаровск 12 11
14 Динамо Москва 11 10
15 Тосно 11 9
16 Анжи 11 8
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