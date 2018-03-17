"Арсенал Тула" – "Ростов" - 2:2 (обзор)

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"Арсенал Тула" – "Ростов" - 2:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 23-го тура чемпионата России между тульским "Арсеналом" и "Ростовом".

Не пропустите: Дубль Дзюбы принёс тульскому "Арсеналу" ничью с "Ростовом". | http://soccernews.ru

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6 Уфа 23 34
7 Арсенал Тула 23 32
8 Урал 23 28
9 Рубин 23 27
10 Ростов 23 27
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