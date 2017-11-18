"Арсенал Тула" – "Рубин" - 0:0 (обзор)

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"Арсенал Тула" – "Рубин" - 0:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 17-го тура чемпионата России между тульским "Арсеналом" и "Рубином".

Не пропустите: Тульский "Арсенал" и "Рубин" расписали безголевую ничью. | http://soccernews.ru

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4 Спартак Москва 17 28
5 Краснодар 17 27
6 Уфа 17 24
7 Урал 17 24
8 Арсенал Тула 17 24
9 Ахмат 17 22
10 Рубин 17 20
11 Ростов 16 18
12 Амкар 16 17
13 Тосно 16 17
14 Динамо Москва 17 16
15 Анжи 17 16
16 СКА Хабаровск 17 12
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