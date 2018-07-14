"Арсенал Тула" - "Витесс" - 2:2 (обзор)

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"Арсенал Тула" - "Витесс" - 2:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между тульским "Арсеналом" и "Витессом".

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2 Аякс 34 79
3 АЗ 34 71
4 Фейеноорд 34 66
5 Утрехт 33 51
6 Витесс 33 48
7 Херенвен 34 46
8 АДО Ден Хааг 33 44
9 Зволле 34 44
10 Эксельсиор 34 40
11 Хераклес 33 39
12 Гронинген 33 37
13 Виллем II 33 36
14 ВВВ Венло 33 34
15 НАК Бреда 33 33
16 Рода ЮК 33 30
17 Спарта Роттердам 33 27
18 Твенте 33 23
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