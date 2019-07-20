"Арсенал" удержал победу над "Крыльями Советов"

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"Арсенал" удержал победу над "Крыльями Советов"

В рамках 2-го тура РПЛ тульский "Арсенал" добыл выездную победу над "Крыльями Советов".

"Крылья Советов" - "Арсенал" 2:3

Голы: Ткачев, 22 - 0:1, Кангва, 24 - 0:2, Соболев, 43 - 1:2, Тудорие, 52 - 1:3, Бурлак, 56 - 2:3

"Крылья Советов": Рыжиков, Бурлак, Карпов, Анюков (Терехов, 75), Комбаров, Мияйлович, Антон (Радоньич, 54), Кабутов, Гынсарь, Зиньковский (Канунников, 46), Соболев.

"Арсенал": Левашов, Беляев (Денисов, 90), Григалава, Комбаров, Альварес, Ткачев, Чаушич, Лесовой, Горбатенко, Кангва (Костадинов, 71), Тудорие (Луценко, 63).

Предупреждения: Кангва (55), Мияйлович (59), Кабутов (72), Луценко (82), Альварес (90), Ткачев (90), Григалава (90).  

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