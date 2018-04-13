"Арсенал" уходит от поражения в матче с ЦСКА и шагает в полуфинал Лиги Европы

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы московский ЦСКА на "ВЭБ Арене" принимал английский "Арсенал". Первый поединок практически разбил все надежды российского клуба на выход в полуфинал – неделю назад подопечные Виктора Гончаренко капитулировали со счетом 4:1. Армейцы поплатились за то, что решили сыграть с "канонирами" в открытый футбол. Более того, перевес лондонцев мог быть еще больше, если бы они во втором тайме домашнего поединка не занялись транжирством. Для дальнейшего прохода "красно-синим" необходимо было побеждать с разницей в три мяча, стоял перед глазами пример "Ромы", но вот почему-то в этом случае поверить в камбэк было просто невозможно. Что касается стартовых составов, то у обеих команд имело место быть определенная ротация. На этот раз тренерский штаб ЦСКА решил оставить в запасе проваливших лондонскую встречу Георгия Щенникова и Бибраса Натхо, вместо них выпустив отбывшего дисквалификацию Кирилла Набабкина и Кристияна Бистровича. Накануне мачта травмировался Понтус Вернблум, которого заменил молодой форвард Федор Чалов. Арсен Венгер не мог рассчитывать на травмированных Гранита Джаку и Генриха Мхитаряна, доверив их позиции на поле Мохамеду Эльнени и Данни Уэлбэку. Армейцы с первых же минут завладели территориальным преимуществом. Напуганные сценариями ответных матчей в Лиге Чемпионов, пушкари осознанно отдали мяч хозяевам поля. Москвичи кружили около штрафной площади Арсенала, но ничего опасного создать не могли. Уныние и скука царила до 39-й минуты матча, когда подопечным Гончаренко вдруг удалось повести в счете. Классную подачу с фланга от Кучаева головой замыкал Набабкин и если с ударом Кирилла чешскому голкиперу лондонцев справится удалось, то перед добиванием Федора Чалова опытный страж ворот был бессилен. Забив гол, "красно-синие" поймали кураж и старались увеличить преимущество в счете еще до перерыва, но не получилось. Зато с не меньшим настроем ЦСКА вышел на вторую половину встречи. Уже в дебюте второго тайма "ВЭБ Арена" единодушно погрузилась в ликование, потому как запахло камбэком. Снова идеально на добивании сыграли армейцы, только в этот раз справившись с дальним выстрелом Головина, Петр Чех капитулировал перед ударом Набабкина – 2:0. После такого, обе команды взяли небольшую паузу. "Канонирам" необходимо было собраться мыслями, а москвичам – поднакопить силы к финальному штурму. В итоге пауза пошла на пользу именно гостям. Во второй половине второго тайма агрессивнее заиграли лондонцы и это сразу же принесло плоды. Высокое индивидуальное мастерство продемонстрировал Уэлбэк, который на 75-й минуте сократил отставание, а уже в компенсированное время гостям удалось уйти от поражения усилиями Рэмзи.

Таким образом, "Арсенал" по сумме двух матчей со счетом 6:3 обыгрывает ЦСКА и шагает в полуфинал Лиги Европы.

ЦСКА – "Арсенал" – 2:2

Голы: Чалов, 39 – 1:0, Набабкин, 50 – 2:0, Уэлбэк, 75 – 2:1, Рэмзи, 90+2 – 2:2

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Бистрович (Натхо, 71), Кучаев, Дзагоев (Витиньо, 38), Головин, Муса, Чалов (Миланов, 79)

"Арсенал": Чех, Бельерин, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Эльнени, Уилшер (Чемберс, 68), Рэмзи, Озил, Уэлбэк, Ляказетт (Ивоби, 76)

Богдан Архипенко

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