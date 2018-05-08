"Арсенал" улучшил предложение контракта Уилширу

Лондонский "Арсенал" все еще ведет переговоры о продлении контракта с полузащитником Джеком Уилширом.

В новом соглашении футболисту предложили улучшенный недельный оклад на 25% от прошлого.

В следующем месяце Уилшир получит статус свободного агента, если откажется от предложения клуба.

В подписании футболиста заинтересованы "Эвертон" и "Вулверхэмптон".

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