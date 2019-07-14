"Арсенал" улучшил предложение по защитнику "Селтика"

"Арсенал" продолжает вести переговоры по трансферу защитника "Селтика" Кирана Тирни.

Как сообщает Sky Sports, шотландский клуб отклонил первое предложение по игроку, однако теперь "канониры" готовы выплатить требуемые 28 миллионов евро.

Отметим, что в услугах футболиста также заинтересован "Наполи".

В минувшем сезоне Тирни провел 40 игр, в которых отметился одним голом и четырьмя ассистами.

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