"Арсенал" уничтожил "Норвич" в АПЛ
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен
"Арсенал" на выезде разгромил "Норвич" в матче 19-го тура АПЛ.
"Норвич" - "Арсенал" - 0:5
Голы: Сака, 6 - 0:1, Тирни, 44 - 0:2, Сака, 67 - 0:3, Ляказетт (пенальти), 84 - 0:4, Смит-Роу, 90 - 0:5.
"Норвич" - Ганн, Ааронс, Гибсон, Кабак, Уильямс, Плахета (Цолис, 75), Маклин, Дауэлл (Ле-Мелу, 66), Гилмор, Сарджент (Ида, 72), Пукки.
"Арсенал" - Рэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Тирни, Джака, Парти (Эль-Ненни, 75), Эдегор, Сака (Пепе, 78), Ляказетт, Мартинелли (Смит-Роу, 82).
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|50
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
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|Вулверхэмптон
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
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|34
|13
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|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18