"Арсенал" уничтожил "Норвич" в АПЛ

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"Арсенал" уничтожил "Норвич" в АПЛФото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

"Арсенал" на выезде разгромил "Норвич" в матче 19-го тура АПЛ.

"Норвич" - "Арсенал" - 0:5

Голы: Сака, 6 - 0:1, Тирни, 44 - 0:2, Сака, 67 - 0:3, Ляказетт (пенальти), 84 - 0:4, Смит-Роу, 90 - 0:5.

"Норвич" - Ганн, Ааронс, Гибсон, Кабак, Уильямс, Плахета (Цолис, 75), Маклин, Дауэлл (Ле-Мелу, 66), Гилмор, Сарджент (Ида, 72), Пукки.

"Арсенал" - Рэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Тирни, Джака, Парти (Эль-Ненни, 75), Эдегор, Сака (Пепе, 78), Ляказетт, Мартинелли (Смит-Роу, 82).

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