"Арсенал" - "Уотфорд" - 3:0 (обзор)

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"Арсенал" - "Уотфорд" - 3:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 30-го тура английской Премьер-Лиги, в котором лондонский "Арсенал" дома разгромил "Уотфорд".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 30 60
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 30 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 29 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
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