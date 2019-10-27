"Арсенал" упустил победу над "Кристал Пэлас" в матче АПЛ

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"Арсенал" упустил победу над "Кристал Пэлас" в матче АПЛ

В матче 10-го тура чемпионата Англии "Арсенал" не сумел обыграть "Кристал Пэлас". "Канониры" быстро повели в счете с преимуществом в два мяча, отличились Папастатопулос и Давид Луиз. Впрочем, гости сначала сократили разрыв в счете благодаря голу Миливоевича с пенальти. А во втором тайме равновесие восстановил Айю.

"Арсенал" остался на 5-м месте в турнирной таблице АПЛ, "Кристал Пэлас" занимает 6-ю позицию.

"Арсенал" – "Кристал Пэлас" - 2:2 (2:1)
Голы: Папастатопулос, 7 - 1:0, Давид Луиз, 9 - 2:0, Миливоевич, 32 (с пенальти) - 2:1, Айю, 52 - 2:2

"Арсенал": Лено, Папастатопулос, Чемберс, Давид Луиз, Тирни (Колашинац, 75), Гендузи, Себальос, Джака (Сака, 61), Пепе, Ляказетт, Обамеянг.

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"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в матче 10-го тура чемпионата Англии

"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в матче 10-го тура чемпионата Англии

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