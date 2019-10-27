"Арсенал" упустил победу над "Кристал Пэлас" в матче АПЛ
В матче 10-го тура чемпионата Англии "Арсенал" не сумел обыграть "Кристал Пэлас". "Канониры" быстро повели в счете с преимуществом в два мяча, отличились Папастатопулос и Давид Луиз. Впрочем, гости сначала сократили разрыв в счете благодаря голу Миливоевича с пенальти. А во втором тайме равновесие восстановил Айю.
"Арсенал" остался на 5-м месте в турнирной таблице АПЛ, "Кристал Пэлас" занимает 6-ю позицию.
"Арсенал" – "Кристал Пэлас" - 2:2 (2:1)
Голы: Папастатопулос, 7 - 1:0, Давид Луиз, 9 - 2:0, Миливоевич, 32 (с пенальти) - 2:1, Айю, 52 - 2:2
"Арсенал": Лено, Папастатопулос, Чемберс, Давид Луиз, Тирни (Колашинац, 75), Гендузи, Себальос, Джака (Сака, 61), Пепе, Ляказетт, Обамеянг.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5