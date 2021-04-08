"Арсенал" упустил победу над "Славией" в Лиге Европы

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"Арсенал" упустил победу над "Славией" в Лиге ЕвропыФото: twitter.com/arsenal

В рамках 1/4 финала Лиги Европы пражская "Славия" вырвала ничью в матче с "Арсеналом".

"Арсенал" - "Славия" 1:1

Гол: Пепе, 86 - 1:0, Холеш, 90 - 1:1

"Арсенал": Лено, Соареш, Бельерин, Холдинг, Габриэл, Смит-Роу (Себальос, 88), Джака, Парти (Эль-Ненни, 78), Сака (Пепе, 78), Виллиан (Мартинелли, 73), Ляказетт (Обамеянг, 78).

"Славия": Коларж, Боржил, Ба, Голеш, Зима, Станчу (Масопуст, 84), Громада (Шевчик, 46), Провод, Дорли (Лингр, 69), Олайинка (Траоре, 85), Сима (Кухта, 69).

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