"Арсенал" упустил победу над "Уотфордом"
В матче 5-го тура английской Премьер-лиги "Уотфорд" и "Арсенал" сыграли вничью со счетом 2:2. В первом тайме "канониры" повели с преимуществом в два мяча благодаря дублю Обамеянга, но во второй половине встречи хозяева ушли от поражения, отличились Клеверли и Перейра.
"Уотфорд" – "Арсенал" - 2:2 (0:2)
Голы: Обамеянг, 21 - 0:1, Обамеянг, 32 - 0:2, Клеверли, 53 - 1:2, Перейра, 81 (с пенальти) - 2:2
"Арсенал": Лено, Давид Луиз, Колашинац, Папастатопулос, Мэйтленд-Найлз, Себальос (Уиллок, 60), Озил (Нелсон, 71), Джака, Гендузи (Торрейра, 67), Пепе, Обамеянг.
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