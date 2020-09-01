"Арсенал" усилился бразильским защитником
Бразильский защитник "Лилля" Габриэл Магальянес перешел в "Арсенал", сообщает официальный сайт "канониров".
Английский клуб заплатил за футболиста 26 миллионов евро. Футболист получил в "Арсенале" футболку с шестым номером и подписал с клубом контракт до лета 2025 года.
22-летний Габриэл является воспитанником "Авая", из которого он перешел в "Лилль" зимой 2017 года за три миллиона евро. В составе французского клуба бразилец провел 52 матча во всех турнирах и забил два гола. Также он играл за "Труа" и загребское "Динамо". Сыграл четыре матча за молодежную сборную Бразилии U20.
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|Борнмут
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