"Арсенал" усилится экс-хавбеком "Краснодара"

Фото твиттер "Краснодара"

Тульский "Арсенал" нашёл усиление на рынке свободных агентом, утверждает журналист Иван Карпов.

По его информации, в ближайшее время игроком "канониров" станет бывший полузащитник "Краснодара" Руслан Камболов.

"Арсенал" сможет подписать 31-летнего футболиста бесплатно, поскольку сейчас у него нет клуба.

Камболов выступал за "Краснодар" с 2019 года, сыграл 38 матчей и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 1 миллион евро.

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