"Арсенал" успешно провёл переговоры по трансферу Обамеянга

Лондонский "Арсенал" успешно провёл переговоры по трансферу форварда дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга.

Как сообщает The Guardian, "канониры" практически договорились о переходе 28-летнего габонца за 60 миллионов евро.

В этом сезоне Обамеянг сыграл за "Боруссию" 23 матча, забил 21 гол и сделал 3 ассиста.

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