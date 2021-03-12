"Арсенал" установил рекорд Лиги Европы

Лондонский "Арсенал" установил новый рекорд Лиги Европы. В нынешнем розыгрыше турнира в составе английского клуба отметились голами сразу 15 игроков.

Голы забивали: Пьер-Эмерик Обамеянг (3 гола), Эдвард Нкетиа (3), Джозеф Уиллок (3), Николя Пепе (3), Мохамед Эль-Ненни (2), Фоларин Балогун (2), Габриэль Магальянес (1), Давид Луиз (1), Александр Ляказетт (1), Рейсс Нелсон (1), Пабло Мари (1), Букайо Сака (1), Эмиль Смит (1), Киран Тирни (1) и Мартин Эдегор (1).

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Арсенал" на выезде обыграл греческий "Олимпиакос" со счетом 3:1 и практически обеспечил себе выход в четвертьфинал.

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