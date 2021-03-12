"Арсенал" установил рекорд Лиги Европы
Лондонский "Арсенал" установил новый рекорд Лиги Европы. В нынешнем розыгрыше турнира в составе английского клуба отметились голами сразу 15 игроков.
Голы забивали: Пьер-Эмерик Обамеянг (3 гола), Эдвард Нкетиа (3), Джозеф Уиллок (3), Николя Пепе (3), Мохамед Эль-Ненни (2), Фоларин Балогун (2), Габриэль Магальянес (1), Давид Луиз (1), Александр Ляказетт (1), Рейсс Нелсон (1), Пабло Мари (1), Букайо Сака (1), Эмиль Смит (1), Киран Тирни (1) и Мартин Эдегор (1).
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Арсенал" на выезде обыграл греческий "Олимпиакос" со счетом 3:1 и практически обеспечил себе выход в четвертьфинал.
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"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Миланом" в матче Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0