"Арсенал" установил рекорд по выходам в финал Кубка Англии
"Арсенал" обыграл "Манчестер Сити" (2:0) и вышел в финал Кубка Англии.
Как сообщает Sky Sports Statto, "канониры" установили рекорд по выходам в финал турнира, сделав это в 21-й раз. Отметим, что на счету "Арсенала" 13 побед в турнире.
Однако "Манчестер Юнайтед" может повторить рекорд "Арсенала", если в рамках второго полуфинала одолеет "Челси".
В своей истории "Арсенал" никогда не проигрывал в финале своим потенциальным соперникам - обыграли "Челси" в 2002 и 2017 году, а также "МЮ" в 1979 и 2005 году.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18