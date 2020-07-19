"Арсенал" установил рекорд по выходам в финал Кубка Англии

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"Арсенал" установил рекорд по выходам в финал Кубка Англии

"Арсенал" обыграл "Манчестер Сити" (2:0) и вышел в финал Кубка Англии.

Как сообщает Sky Sports Statto, "канониры" установили рекорд по выходам в финал турнира, сделав это в 21-й раз. Отметим, что на счету "Арсенала" 13 побед в турнире.

Однако "Манчестер Юнайтед" может повторить рекорд "Арсенала", если в рамках второго полуфинала одолеет "Челси".

В своей истории "Арсенал" никогда не проигрывал в финале своим потенциальным соперникам - обыграли "Челси" в 2002 и 2017 году, а также "МЮ" в 1979 и 2005 году.

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