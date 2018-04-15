"Арсенал" уступил во всех гостевых играх в 2018 году

"Ньюкасл" в рамках 34-го тура АПЛ обыграл "Арсенал" (2:1).

Отметим, что в 2018 году "канониры" уступили во всех гостевых играх АПЛ. Это худший результат в топ-4 английских лигах.

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