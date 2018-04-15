"Арсенал" уступил во всех гостевых играх в 2018 году

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"Арсенал" уступил во всех гостевых играх в 2018 году

"Ньюкасл" в рамках 34-го тура АПЛ обыграл "Арсенал" (2:1).

Отметим, что в 2018 году "канониры" уступили во всех гостевых играх АПЛ. Это худший результат в топ-4 английских лигах.

Смотрите также обзор матча "Ньюкасл" - "Арсенал". | http://soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 33 71
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 33 67
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 34 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 33 35
14 Хаддерсфилд Таун 34 35
15 Вест Хэм Юнайтед 32 34
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