"Арсенал" увеличил для "Спартака" цену компенсации за Кононова

Тульский "Арсенал" может отпустить главного тренера Олега Кононова в "Спартак", но хочет получить за него порядка трех миллионов евро, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, губернатор Тульской области Алексей Дюмин хочет удержать тренера, поэтому поднял сумму отступных, которая ранее составляла 500 тысяч евро.

Таким образом, "Спартак" может отказаться от кандидатуры Кононова и вновь обратиться к кандидатурам Станислава Черчесова (сборная России) и Валерия Карпина ("Ростов").

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