"Арсенал" увеличил для "Спартака" цену компенсации за Кононова
Тульский "Арсенал" может отпустить главного тренера Олега Кононова в "Спартак", но хочет получить за него порядка трех миллионов евро, сообщают российские СМИ.
По сведениям источника, губернатор Тульской области Алексей Дюмин хочет удержать тренера, поэтому поднял сумму отступных, которая ранее составляла 500 тысяч евро.
Таким образом, "Спартак" может отказаться от кандидатуры Кононова и вновь обратиться к кандидатурам Станислава Черчесова (сборная России) и Валерия Карпина ("Ростов").
Не пропустите: Карпин выдвинул "Спартаку" два условия. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Похороны владельца "Лестера" начнутся в Бангкоке 3 ноября
-
"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России
-
Тбилиси, Харьков и Минск могут принять финалы еврокубков в 2021 году
-
2
Зидан обратился в видео к болельщикам "Ювентуса"
-
1
Мамаеву разрешили ежедневно посещать спортзал в СИЗО
-
"Ньюкасл" продлил контракт с капитаном команды
-
Деян Ловрен причислил себя к лучшим защитникам мира
-
Санкт-Петербург претендует на проведение финала Лиги Чемпионов в 2021 году
-
Директор "Реала" отверг обвинения в проявлении неуважения к Лопетеги
-
Пименов дал совет "Спартаку" по поводу приглашения тренера
-
Лэмпард поблагодарил болельщиков "Челси" за тёплый приём
-
Игрок "Реал Сосьедада" перенёс сердечный приступ
-
СМИ узнали детали контракта Беппе Маротты с "Интером"
-
"Зенит" поборется за трансферную цель "Милана"
-
4
"Реал" предложил "Ювентусу" громкий обмен игроками
-
1
Девушка дня: Каролина Бояр - длинноногая красавица, работающая футбольным арбитром
-
Луис Суарес рассказал о своём отношении к желанию "Барселоны" купить нового центрфорварда
-
Стал известен бюджет ПСЖ на зимние трансферы
-
"Ростов" - "Зенит": где и когда смотреть матч Кубка России
-
Впервые за 72 года "Милан" пропустил в 16 матчах Серии А подряд
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|28
|2
|Краснодар
|12
|22
|3
|Локомотив Москва
|12
|21
|4
|Ростов
|12
|21
|5
|Рубин
|12
|19
|6
|ЦСКА Москва
|12
|19
|7
|Спартак Москва
|12
|19
|8
|Оренбург
|12
|16
|9
|Ахмат
|12
|16
|10
|Арсенал Тула
|12
|14
|11
|Динамо Москва
|12
|14
|12
|Урал
|12
|13
|13
|Крылья Советов
|12
|11
|14
|Уфа
|12
|11
|15
|Анжи
|12
|10
|16
|Енисей Красноярск
|12
|6