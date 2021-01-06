"Арсенал" уверен, что "Атлетико" намеренно снижает стоимость Торрейры

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"Арсенал" уверен, что "Атлетико" намеренно снижает стоимость Торрейры

"Арсенал" недоволен тем, что "Атлетико" не предоставляет игровой практики арендованному хавбеку Лукасу Торрейре.

По сведениям Libertad Digital, руководство "канониров" считает, что "Атлетико" делает это намеренно для того, чтобы летом выкупить футболиста по сниженной цене.

Напомним, что "Арсенал" приобрел Торрейру летом 2018 года за 30 миллионов евро.

В текущем сезоне игрок принял участие в 10 матчах и отметился одним голом.

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