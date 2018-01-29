"Арсенал" уверен в трансфере Обамеянга

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"Арсенал" уверен в трансфере Обамеянга

"Арсенал" уверен, что до конца января форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг заключит с ними контракт.

Как сообщают английские СМИ, стороны не могут договориться о сумме трансфера. Напомним, что "Боруссия" требует за футболиста около 70 миллионов евро.

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