"Арсенал" уверенно обыграл "Астон Виллу" в АПЛ

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"Арсенал" уверенно обыграл "Астон Виллу" в АПЛФото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" на своем поле обыграл "Астон Виллу" в матче 9-го тура английской премьер-лиги.

"Арсенал" - "Астон Вилла" - 3:1

Голы: Парти, 23 - 10, Обамеянг, 45 - 2:0, Смит-Роу, 56 - 3:0, Рэмзи, 81 - 3:1.

"Арсенал" - Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Нуну Тавареш, Сака, Смит-Роу, Парти, Локонга (Мэйтленд-Найлз, 73), Ляказетт (Эдегор, 68), Обамеянг (Мартинелли, 90).

"Астон Вилла" - Мартинес, Мингз, Туанзебе (Бэйли, 46), Конса, Таргетт, Кэш, Макгинн, Буэндиа (Рэмзи, 68), Дуглас Луис, Ингз (Эль-Гази, 77), Уоткинс.

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