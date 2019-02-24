"Арсенал" уверенно обыграл "Саутгемптон" и вернулся в топ-4 в АПЛ

В матче 27-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле обыграл "Саутгемптон" со счетом 2:0. Победу лондонскому клубу принесли голы Александра Ляказетта и Генриха Мхитаряна.

Благодаря победе "Арсенал" вышел на четвертое место в Премьер-лиги, "Саутгемптон" остался на 18-й позиции.

"Арсенал" – "Саутгемптон" - 2:0 (2:0)

Голы: Ляказетт, 6 - 1:0, Мхитарян, 17 - 2:0

"Арсенал": Лено, Лихтштайнер (Косьельни, 56), Колашинац, Мустафи, Папастатопулос, Рэмзи (Озил, 63), Торрейра, Ивоби (Обамеянг, 75), Мхитарян, Джака, Ляказетт.

"Саутгемптон": Ганн, Таргетт, Беднарек, Вестергор, Валери, Уорд-Проуз, Ромеу, Редмонд, Хейбьерг, Армстронг (Обафеми, 46; Эльюнусси, 65), Стивенс (Остин, 46).

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