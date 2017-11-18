"Арсенал" уверенно разбирается с "Тоттенхэмом" в дерби северного Лондона

Открывался 12 тур английской Премьер-Лиги лондонским дерби между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом". В последние годы "шпоры" стали понемногу исправлять статистику свих матчей с "канонирами", но пока они заметно уступают своему главному сопернику в количестве выигранных встреч. В прошлом сезоне матч на "Эмирейтс" закончился вничью – 1:1, но сейчас оба коллектива надеялись исключительно на победу, ведь помимо статуса дерби, турнирное положение команд также не было удовлетворительным.

"Канониры" активнее начали встречу, пытаясь завладеть инициативой, чему "Тоттенхэм" достаточно долгое время сопротивлялся. Неплохо укололи команды друг друга в начале встречи, но удар Ляказетта из пределов штрафной пришелся выше ворот, а выстрел Кейна с правого края в ближний угол парировал Чех. Вскоре преимущество «Арсенала» стало очевидным, но ничего полезного подопечные Венгера из этого не извлекали.

"Тоттенхэм" старался регулярно отвечать своими контратаками, однако мяч редко доходил до Харри Кейна, которого плотно опекали защитники "канониров". На исходе получаса игры Эриксен получил пас в чужой штрафной, раскачал защитника и мощно выстрелил в ближний угол – мяч от штанги покинул пределы поля. Уже в следующей атаке Кейн, после подачи с фланга, пробивал по воротам Чеха, но последний выбрал правильную позицию и забрал мяч из девятки собственных ворот.

Казалось, "Тоттенхэм" решил играть первым номером, но, как оказалось, ему придется это делать в любом случае. За 10 минут до перерыва "Арсенал" неожиданно вышел вперед: Озил исполнил подачу со стандарта, заработанного Санчесом вблизи чужой штрафной, а Мустафи выпрыгнул выше всех на правом углу вратарской – 1:0. А за 4 минуты до свистка Санчес забил второй мяч: Бельерин отправил в прорыв по правому флангу Ляказетта, француз прострелил на ближнюю штангу, где Алексис переиграл Льориса – 2:0.

"Шпоры" оказались в незавидном положении, поэтому первые минуты второй половины проходили на половине поля хозяев. Однако настырность Кейна и Эриксена ни к чему не приводила, в то время как контратаки "Арсенала" выглядели куда опаснее. "Канониры" раз за разом убегали в свободные зоны, но в последний момент им всегда что-то мешало сделать счет крупным.

Ближе к середине тайма стало очевидно, что подопечные Венгера полностью контролируют ход матча, причем на каждом из участков поля. Гости пытались за счет командных действий навязать борьбу своим соперникам, в то время как требовались какие-то нестандартные ходы в виде удачных индивидуальных действий. За 15 минут до конца основного времени ворвавшийся в штрафную Санчес мог снять все вопросы относительно победителя матча, но его удар в ближний угол парировал Уго Льорис.

Через пять минут "шпоры" ответили ударом Дайера головой после подачи с углового, который в великолепном прыжке парировал Чех. "Тоттенхэм" никак не мог вернуться в игру, забив хотя бы один мяч. У "Арсенала", в свою очередь, не получалось забить третий гол, чтобы снять все вопросы относительно победителя матча. Впрочем, все было и так понятно, и концовка матча прошла с преимуществом хозяев. Санчес на второй добавленной минуте вырвался один на один с голкипером, но пробил точно в Льориса. Уверенная и абсолютно заслуженная победа "канониров" приближает их к зоне Лиги Чемпионов.

"Арсенал" – "Тоттенхэм" – 2:0

Голы: Мустафи, 36 – 1:0, Санчес, 41 – 2:0.

"Арсенал": Чех, Мустафи, Монреаль, Колашинац, Косьельни, Озил (Ивоби, 84), Рэмзи, Санчес, Джака, Бельерин, Ляказетт (Коклен, 73).

"Тоттенхэм": Льорис, Вертонген, Дэвис, Триппьер, Санчес, Эриксен, Дайер, Алли (Сон, 75), Сиссоко, Дембеле (Уинкс, 62), Кейн (Льоренте, 75).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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