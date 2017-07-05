"Арсенал" уже планирует новый трансфер

Лондонский "Арсенал", заключивший сегодня контракт с форвардом французского "Лиона" Александром Ляказеттом, уже планирует новый трансфер.

Как информирует Football Italia, "канониры" заинтересовались вингером туринского "Ювентуса" Хуаном Куадрадо. Так, за 29-летнего колумбийца, контракт которого у "Челси" "старая сеньора" выкупила лишь текущим летом, "Арсенал" готов заплатить 25 миллионов евро. В трансфере Куадрадо лично заинтересован главный тренер "канониров" Арсен Венгер.

Напомним, Венгер отказался рассматривать предложение "Барселоны" по Бельерину. | soccernews.ru