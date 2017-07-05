"Арсенал" уже планирует новый трансфер

Теги арсенал лондонювентусхуан куадрадо

"Арсенал" уже планирует новый трансферЛондонский "Арсенал", заключивший сегодня контракт с форвардом французского "Лиона" Александром Ляказеттом, уже планирует новый трансфер.

Как информирует Football Italia, "канониры" заинтересовались вингером туринского "Ювентуса" Хуаном Куадрадо. Так, за 29-летнего колумбийца, контракт которого у "Челси" "старая сеньора" выкупила лишь текущим летом, "Арсенал" готов заплатить 25 миллионов евро. В трансфере Куадрадо лично заинтересован главный тренер "канониров" Арсен Венгер.

Напомним, Венгер отказался рассматривать предложение "Барселоны" по Бельерину. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Ляказетт стал игроком "Арсенала"

Ляказетт стал игроком "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов