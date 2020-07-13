"Арсенал" в 27-й раз подряд не смог победить на выезде команду из топ-6 АПЛ

Лондонский "Арсенал" имеет удручающую статистику в гостевых матчах против команд из первой шестёрки АПЛ.

Сообщается, что "канониры" не побеждают на выезде клубы из топ-6 АПЛ на протяжении 27 матчей - 10 ничьих и 17 поражений.

В последний раз "Арсенал" выигрывал на чужом поле у представителя топ-6 Премьер-лиги 18 января 2015 года.

Тогда лондонцы ещё под руководством Арсена Венгера взяли верх над "Манчестер Сити" со счётом 2:0.

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