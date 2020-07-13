"Арсенал" в 27-й раз подряд не смог победить на выезде команду из топ-6 АПЛ

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"Арсенал" в 27-й раз подряд не смог победить на выезде команду из топ-6 АПЛ

Лондонский "Арсенал" имеет удручающую статистику в гостевых матчах против команд из первой шестёрки АПЛ.

Сообщается, что "канониры" не побеждают на выезде клубы из топ-6 АПЛ на протяжении 27 матчей - 10 ничьих и 17 поражений.

В последний раз "Арсенал" выигрывал на чужом поле у представителя топ-6 Премьер-лиги 18 января 2015 года. 

Тогда лондонцы ещё под руководством Арсена Венгера взяли верх над "Манчестер Сити" со счётом 2:0.

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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