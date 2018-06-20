"Арсенал" в ближайшее время объявит о еще одном трансфере



Президент "Сампдории" Массиво Ферреро заявил, что уругвайский полузащитник команды Лукас Торрейра переходит в "Арсенал".

"Торрейра уходит за 30 миллионов евро. Когда я покупал его у "Пескары", то в него никто не верил. Мы решили рискнуть и не ошиблись, потратив всего три миллиона", - приводит слова Ферреро Calciomercato.com.

Стоит отметить, что "Арсенал" в борьбе за хавбека сумел опередить "Наполи".

В минувшем сезоне 22-летний Торрейра провел 36 матчей в Серии А и забил 4 мяча.

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