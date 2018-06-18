"Арсенал" в ближайшие дни потратит более 50 миллионов евро

Лондонский "Арсенал" в ближайшие дни оформит два входящих трансфера, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "канониры" близки к приобретению вратаря "Байера" Бернда Лено и полузащитника "Сампдории" Лукаса Торрейры.

"Арсенал" в сумме потратит более 50 миллионов евро, заплатив 25 миллионов за Лено и 28,5 миллионов за Торрейру.

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