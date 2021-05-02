"Арсенал" в гостях обыграл "Ньюкасл". Обамеянг забил гол

В матче 34-го тура Английской Премьер-лиги лондонский "Арсенал" оыбграл "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 2-0.

Победу "канонирам" принесли голы Мохаммеда Эль-Ненни и Пьера-Эмерика Обамеянга.

"Арсенал", набрав 49 очков, занимает 9 место в турнирной таблице АПЛ после 34 сыгранных матчей. "Ньюкасл" остался на 17 месте, имея в своем активе 36 очков.

"Ньюкасл" – "Арсенал" - 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – 5 Эль-Ненни, 0:2 – 66 Обамеянг.

"Ньюкасл" – Дубравка, Дамметт, Фернандес (Шер, 72), Кларк (Гэйл, 84), Ритчи, Лонгстафф, Мерфи, Шелви, Альмирон (Жоэлинтон, 73), Сен-Максимен, Уилсон.

"Арсенал" – Райан, Габриэл, Давид Луиз (Чемберс, 53), Бельерин, Джака, Эль-Ненни, Эдегор (Парти, 85), Мартинелли, Себальос, Виллиан, Обамеянг (Пепе, 78).

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