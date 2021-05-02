"Арсенал" в гостях обыграл "Ньюкасл". Обамеянг забил гол
В матче 34-го тура Английской Премьер-лиги лондонский "Арсенал" оыбграл "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 2-0.
Победу "канонирам" принесли голы Мохаммеда Эль-Ненни и Пьера-Эмерика Обамеянга.
"Арсенал", набрав 49 очков, занимает 9 место в турнирной таблице АПЛ после 34 сыгранных матчей. "Ньюкасл" остался на 17 месте, имея в своем активе 36 очков.
"Ньюкасл" – "Арсенал" - 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – 5 Эль-Ненни, 0:2 – 66 Обамеянг.
"Ньюкасл" – Дубравка, Дамметт, Фернандес (Шер, 72), Кларк (Гэйл, 84), Ритчи, Лонгстафф, Мерфи, Шелви, Альмирон (Жоэлинтон, 73), Сен-Максимен, Уилсон.
"Арсенал" – Райан, Габриэл, Давид Луиз (Чемберс, 53), Бельерин, Джака, Эль-Ненни, Эдегор (Парти, 85), Мартинелли, Себальос, Виллиан, Обамеянг (Пепе, 78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18