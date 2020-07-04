"Арсенал" в гостях обыграл "Вулверхэмптон" в матче чемпионата Англии
Лондонский "Арсенал" уверенно обыграл "Вулверхэмптон" в матче 33-го тура чемпионата Англии.
"Вулверхэмптон" - "Арсенал" - 0:2 (0:1)
Голы: Сака, 43 - 0:1, Ляказетт, 86 - 0:2
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Кастро, Коуди, Боли, Доэрти (Нету, 72), Моутинью (Гиббс-Уайт, 89), Саисс, Рубен Невеш, Дендонкер (Диогу Жота, 55), Траоре, Хименес.
"Арсенал": Мартинес, Соареш (Бельерин, 76), Мустафи, Колашинац, Тирни (Мэйтленд-Найлз, 56), Джака, Себальос (Торрейра, 83), Давид Луиз, Нкетиа (Ляказетт, 83), Обамеянг, Сака (Уиллок, 76).
После 33 туров АПЛ "канониры" набрали 49 баллов и расположился на 7 месте в турнирной таблице. "Волки" с 52 баллами расположились на 6 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18