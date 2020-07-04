"Арсенал" в гостях обыграл "Вулверхэмптон" в матче чемпионата Англии

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"Арсенал" в гостях обыграл "Вулверхэмптон" в матче чемпионата Англии

Лондонский "Арсенал" уверенно обыграл "Вулверхэмптон" в матче 33-го тура чемпионата Англии.

"Вулверхэмптон" - "Арсенал" - 0:2 (0:1)

Голы: Сака, 43 - 0:1, Ляказетт, 86 - 0:2

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Кастро, Коуди, Боли, Доэрти (Нету, 72), Моутинью (Гиббс-Уайт, 89), Саисс, Рубен Невеш, Дендонкер (Диогу Жота, 55), Траоре, Хименес.

"Арсенал": Мартинес, Соареш (Бельерин, 76), Мустафи, Колашинац, Тирни (Мэйтленд-Найлз, 56), Джака, Себальос (Торрейра, 83), Давид Луиз, Нкетиа (Ляказетт, 83), Обамеянг, Сака (Уиллок, 76).

После 33 туров АПЛ "канониры" набрали 49 баллов и расположился на 7 месте в турнирной таблице. "Волки" с 52 баллами расположились на 6 позиции.

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