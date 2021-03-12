"Арсенал" в гостях победил "Олимпиакос" в Лиге Европы
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы лондонский "Арсенал" на выезде победил греческий "Олимпиакос" со счетом 3:1.
Победу английскому клуб принесли голы Мартина Эдегора, Габриэля Магальяэса и Мохамеда Эль-Ненни. У греков отличился Юссеф Эль-Араби.
"Олимпиакос" Греция – "Арсенал" Англия - 1:3 (0:1)
Голы: Эдегор, 34 - 0:1, Эль-Араби, 58 - 1:1, Габриэл, 79 - 1:2, Эль-Ненни, 85 - 1:3
"Олимпиакос": Жозе Са, Лала, Рябчук (Холебас, 46), Папастатопулос, Мвила, Вальбуэна (Фортунис, 46), Бухалакис, Масурас (Андруцос, 86), Камара, Брума (Ранджелович, 59), Эль-Араби (Кока, 77).
"Арсенал": Лено, Давид Луиз, Габриэл, Тирни, Бельерин, Эдегор (Смит-Роу, 82), Джака, Сака (Пепе, 82), Парти (Себальос, 55), Виллиан (Эль-Ненни, 82), Обамеянг (Ляказетт, 88).
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