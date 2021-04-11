"Арсенал" в гостях разгромил "Шеффилд"

Фото: Твиттер @Arsenal

Завершился матч в рамках 31 тура АПЛ, в котором встречались "Шеффилд" и "Арсенал". Хозяева, у которых чемпионат складывается самым ужасным образом, и на этот раз не смогли показать ту игру, которая была в прошлом сезоне. Итогом встречи стало разгромное поражение со счетом 0:3. У гостей отметился Ляказетт, который забил первый и последний гол встречи. Между этими событиями смог отличиться и Мартинелли, который не забивал с января 2020 года.

Победа позволила "канонирам" набрать 45 очков и подняться на 9 строчку в турнирной таблице. Хозяева остались на последнем, 20 месте чемпионата, имея в своем активе только 14 баллов.

"Шеффилд" - "Арсенал" 0:3 (0:1)

Голы: Ляказетт, 33 - 0:1, Мартинелли, 71 - 0:2, Ляказетт, 85 - 0:3

"Шеффилд": Рэмсдейл, Ампаду, Стивенс, Иган, Болдок, Норвуд, Ландстрем, Осборн, Флек, Берк (Брюстер, 64), Макголдрик (Макберни, 64; Муссе, 83).

"Арсенал": Лено, Холдинг, Чемберс, Мари, Сака (Виллиан, 69), Парти, Себальос, Пепе, Джака, Мартинелли (Эль-Ненни, 83), Ляказетт (Нкетиа, 89)