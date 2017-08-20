"Арсенал" в матче со "Сток Сити" имел самый большой процент владения мячом за последние 13 сезонов

"Арсенал" вчера потерпел поражение от "Сток Сити" (0:1).

Отметим, что в этой игре "Канониры" имели самый высокий процент владения мяча в матче АПЛ (77,3%), который они показывали с сезона 2003/04 при этом проиграв.

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