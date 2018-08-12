"Арсенал" в меньшинстве добыл волевую победу над "Ахматом"

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"Арсенал" в меньшинстве добыл волевую победу над "Ахматом"В матче 3-го тура Премьер-Лиги тульский "Арсенал" дома в меньшинстве добыл волевую победу над грозненским "Ахматом".

"Арсенал" - "Ахмат" - 3:1

Голы: Иванов, 39 - 0:1, Джордевич, 53 - 1:1, Бакаев, 58 - 2:1, Лесовой, 90+5 - 3:1.

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Хагуш, Горбатенко, Берхамов, Чаушич, Ткачев (Костадинов, 76), Бакаев (Кангва, 65), Джордевич (Лесовой, 85).

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Вилькер, Мохаммади, Швец, Думбия, Роши, Иванов (Силва Лима, 76), Бериша (Митришев, 68), Балай (Мбенге, 56).

Удаление: Берхамов, 41.

Напомним, ранее "Оренбург" обыграл "Локомотив". | soccernews.ru

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