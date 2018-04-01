"Арсенал" в непростом поединке разгромил "Сток Сити"

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"Арсенал" в непростом поединке разгромил "Сток Сити"В матче 32-го тура английской Премьер-Лиги лондонский "Арсенал" дом разгромил "Сток Сити".

"Арсенал" - "Сток Сити" - 3:0

Голы: Обамеянг, 75 - 1:0 (пенальти), Обамеянг, 86 - 2:0, Ляказетт, 89 - 3:0 (пенальти).

"Арсенал": Оспина, Бельерин, Чемберс, Мустафи, Монреаль, Эль-Ненни (Джака, 76), Рэмзи, Озил, Уилшер (Мхитарян, 76), Уэлбек (Ляказетт, 61), Обамеянг.

"Сток Сити": Батленд, Джонсон, Шоукросс, Мартинс Инди, Питерс, Аллен, Ндиайе, Бауэр, Шакири, Собхи (Крауч, 80), Диуф (Берахино, 61).

Напомним, вчера "Манчестер Сити" взял верх над "Эвертоном". | soccernews.ru

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