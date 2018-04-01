"Арсенал" в непростом поединке разгромил "Сток Сити"
В матче 32-го тура английской Премьер-Лиги лондонский "Арсенал" дом разгромил "Сток Сити".
"Арсенал" - "Сток Сити" - 3:0
Голы: Обамеянг, 75 - 1:0 (пенальти), Обамеянг, 86 - 2:0, Ляказетт, 89 - 3:0 (пенальти).
"Арсенал": Оспина, Бельерин, Чемберс, Мустафи, Монреаль, Эль-Ненни (Джака, 76), Рэмзи, Озил, Уилшер (Мхитарян, 76), Уэлбек (Ляказетт, 61), Обамеянг.
"Сток Сити": Батленд, Джонсон, Шоукросс, Мартинс Инди, Питерс, Аллен, Ндиайе, Бауэр, Шакири, Собхи (Крауч, 80), Диуф (Берахино, 61).
Напомним, вчера "Манчестер Сити" взял верх над "Эвертоном". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|31
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|31
|68
|3
|Ливерпуль
|32
|66
|4
|Тоттенхэм
|31
|64
|5
|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|31
|51
|7
|Бернли
|31
|46
|8
|Лестер Сити
|31
|43
|9
|Эвертон
|32
|40
|10
|Борнмут
|32
|37
|11
|Уотфорд
|32
|37
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|34
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|31
|31
|16
|Хаддерсфилд Таун
|32
|31
|17
|Кристал Пэлас
|32
|30
|18
|Саутгемптон
|31
|28
|19
|Сток Сити
|32
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|32
|20