"Арсенал" в невероятном матче вырвал победу над "Бенфикой"

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"Арсенал" в невероятном матче вырвал победу над "Бенфикой"

Подошел к концу ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Арсеналом" и "Бенфикой". Встреча прошла в Греции, на нейтральном поле. Напомним, что первая встреча этих команд завершилась ничьей 1:1. Встреча выдалась напряженной и итог был неизвестен до самого финального свистка. Лондонцы забили первыми, но еще до перерыва португальцы сравняли счет. Во втором тайме "Бенфика" и вовсе вышла вперед, забив невероятно важный мяч на выезде. Однако "канониры" показали характер и смогли довести матч до победы. Итог встречи 3:2 позволил "Арсеналу" выйти в 1/8 финала.

"Арсенал" - "Бенфика" 3:2 (1:1)
4:3 по итогу 2 матчей.

Голы: Обамеянг, 21 - 1:0, Диогу Гонсалвеш, 43 - 1:1, Рафа Силва, 61 - 1:2, Тирни, 67 - 2:2, Обамеянг, 87 - 3:2

"Арсенал": Лено, Давид Луиз, Бельерин (Ляказетт, 78), Тирни, Габриэл, Смит-Роу (Виллиан, 63), Сака (Чемберс, 90), Джака, Эдегор (Эль-Ненни, 90), Себальос (Парти, 63), Обамеянг.

"Бенфика": Элтон Лейте, Вертонген, Отаменди, Лукас, Гримальдо (Нуну Тавареш, 85), Вайгль (Вальдшмидт, 90), Диогу Гонсалвеш, Рафа Силва, Таарабт (Габриэл, 58), Пицци (Эвертон, 58), Сеферович (Нуньес, 57).

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