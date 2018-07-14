"Арсенал" в товарищеском матче деклассировал "Борэм Вуд"

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"Арсенал" в товарищеском матче деклассировал "Борэм Вуд"

"Арсенал" в товарищеском матче нанёс сокрушительное поражение "Борэм Вуд", который представляет пятый английский дивизион.

"Борэм Вуд" – "Арсенал" - 0:8

Голы: Обамеянг 7 - 0:1, Обамеянг, 9 - 0:2, Обамеянг, 17 (пенальти) - 0:3, Нельсон, 35 - 0:4, Ляказетт, 40 - 0:5, Нкетиа, 53 - 0:6, Рейне-Аделаид, 71 - 0:7, Мхитарян, 80 - 0:8.

Не пропустите: В первом предсезонном матче "Арсенала" Обамеянг отметился хет-триком уже к 17-й минуте. | http://soccernews.ru

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