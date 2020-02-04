"Арсенал" в товарищеском матче сыграл вничью с "Пршибрамом"

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"Арсенал" в товарищеском матче сыграл вничью с "Пршибрамом"

"Арсенал" в товарищеском матче сыграл вничью с "Пршибрамом".

В составе тульского клуба голом отметился Александр Ломовицкий.

"Арсенал" - "Пршибрам" - 1:1 (1:0)

Голы: Ломовицкий, 37 - 1:0, Новы, 73 - 1:1.

"Арсенал": Нигматуллин, Комбаров (Хагуш, 60), Григалава (Денисов, 60), Беляев (Сокол, 60), Бауэр (К.Кангва, 60), Ткачев (Пантелеев, 60), Костадинов (Громыко, 60), Ломовицкий (Лесовой, 50), Чаушич (Ковалев, 60), Луценко (Аджоев, 60), Э.Кангва (Минаев, 60).

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